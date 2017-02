Astazi, 23 FEBRUARIE 2017: Lasă-te un pic la voia întâmplării. Previziuni pentru joi

Sextilul Mercur-Saturn insufla dorinta de a fi mai gospodar, de a face diverse imbunatatiri in casa si in jurul casei. De asemenea, se remarca un respect deosebit pentru tot ce inseamna cunoastere, stiinta, cultura si este de asteptat sa creasca interesul pentru studiu.

Horoscopul 23 februarie 2017 Berbec (21 martie – 20 aprilie)

Nu abandona daca vezi ca proiectul la care muncesti cu atata sarg nu inainteaza in ritmul pe care l-ai sperat. Ai ajuns pe un teren in care totul pare sa se fi incetinit, dar chiar si aceasta lentoare are un rost. Daca ai fi impins de la spate de termene limita si te-ai grabi, nu ai lucra cu aceeasi constiinciozitate si concentrare, avand tendinta de a mai sari peste unele detalii, ca atare las-o mai moale si adapteaza-te acestui mod de inaintare. Mai greoi, mai obositor poate, mai demotivant pentru o fire care asteapta rezultate imediate, dar vei vedea in final ca e cea mai buna solutie pentru a construi ceva de calitate.

Horoscopul 23 februarie 2017 Taur (21 aprilie – 21 mai)

Ce-i cu figura asta trista si pesimista? Daca te-ai vedea in oglinda ai plange! Deci hai, schimba fata aceasta cu una vesela si deschisa si ai sa vezi ca aceasta e atitudinea care va schimba tonul zilei. Un zambet larg transmis chiar si unui necunoscut pe strada… un cuvant bun prin care sa faci pe altul sa auda ce-i place… o mana intinsa cu prietenie ca sa arati altcuiva ca nu e singur e ceea ce si tie ti-ar placea sa primesti astazi, nu-i asa? Deci fii tu schimbarea pe care o astepti! E atat de simplu sa transformi o figura posomorata intr-una luminoasa cu un singur gest! Foloseste-te de sansa aceasta cu generozitate si ziua va deveni minunata!

Horoscopul 23 februarie 2017 Gemeni (22 mai – 21 iunie)

Chiar daca acum, pe moment, dai piept cu unele hopuri, nu te lasa influentat de ele, ci mergi mai departe cu incredere maxima in reusita finala. Nicio ascensiune nu e usoara, ca atare inarmeaza-te cu mari resurse de energie pozitiva si de optimism, pentru ca esti pe drumul cel bun catre telul propus. Nu renunta la micile hartoape de pe parcurs, care nu au alt rost decat de a-ti pune tie tenacitatea la incercare, ca sa demonstrezi ca meriti pe deplin ceea ce vei obtine la capat. Daca te-ai opri la orice fleac, probabil nu vei mai ajunge la scopul cel mare. Cu incredere in tine nimic nu va fi greu!

Horoscopul 23 februarie 2017 Rac (22 iunie – 22 iulie)

Recunoaste-ti blocajul in care te afli si da-l afara din calea ta, pentru ca sigur sta in puterea ta sa faci asta! Nu tu l-ai pus acolo, tu doar l-ai acceptat si l-ai lasat sa creasca, pana intr-un punct in care ai crezut ca singura solutie e sa i te abandonezi neputincios si pesimist. Nici vorba de asa ceva: undeva in adancul mintii tale se afla o scanteie de idee, mica, neobservata, dar care poate genera exact furtuna de schimbari pozitive pe care o astepti. Miracolele se intampla, dar numai de tine depinde sa le lasi sa se manifeste. Miracolul e acum acolo, in mintea ta, ca cea mai plapanda lumina de speranta, dar ia sa vezi cum creste daca deschizi usa mintii si a sufletului. Prinde aripi, simti?

Horoscopul 23 februarie 2017 Leu (23 iulie – 22 august)

Succesul nu e doar un vis indepartat la care mai visezi din cand in cand, ci e atat de aproape si atat de palpabil incat ajunge doar sa intinzi mana sa-l atingi. Azi poti primi un sfat atat de bun care merita imediat pus in aplicare, fara sa mai stai pe ganduri, ca atare stai cu urechile palnie si cu ochii larg deschisi la oamenii care iti trec prin fata, la vorbele pe care le auzi, la tot ce se petrece in jurul tau, pentru ca dintre ele sigur sare iepurele bun si pentru ceea ce cauti tu in acest moment. Sunt chestiuni cat se poate de concrete, de tangibile, nu simple povesti frumoase sau promisiuni de viitor, ci ceea ce e mai bun pentru tine se intampla AICI si ACUM! Ce mai astepti, foloseste!

Horoscopul 23 februarie 2017 Fecioara (23 august – 21 septembrie)

Nu te mai privi cu atata simt critic si autoritar, ca si cum propriul tau corp ar fi cel mai mare dusman al tau. Aceste energii transmise in mod repetat te vor face sa-ti gasesti numai defecte si la urma ar putea subrezi aspecte care ar putea fi bune, dar nu le vezi tu asa. Auto-sugestia, gandirea pozitiva, parerea buna despre propriul eu conteaza enorm in atingerea starii de confort, or daca te privesti mereu cu ostilitate, cum ai vrea ca lucrurile sa evolueze spre bine? Iubeste-te mai mult pe tine insuti, gaseste-ti calitatile si pune-le mai mult in valoare, pentru ca nu esti deloc asa de rau precum te vezi tu acum… Nu exagera!

Horoscopul 23 februarie 2017 Balanta (22 septembrie – 22 octombrie)

Ai ajuns la finalul unui proiect de lunga durata la care ti-ai adus contributia si tu alaturi de un grup extins de persoane. Fiecare a jucat un rol in atingerea acestui nivel, iar acum, la final, a venit vremea strangerii recoltei si a sarbatoririi succesului. Va apreciati unii altora contributia, celebrati victoria comuna si va bucurati de ceea ce ati reusit sa construiti laolalta. Nimeni nu-si aroga dreptul de conducator suprem al acestui succes, pentru ca a fost un efort colectiv in care fiecare a avut rolul sau cheie. Acum va puteti distra intr-o petrecere de toata frumusetea.

Horoscopul 23 februarie 2017 Scorpion (23 octombrie – 21 noiembrie)

Privesti spre viitor cu multa nerabdare, convins ca esti in fata unui drum plin de oportunitati. Vei avea de unde alege, pentru ca se deschide in fata ta o paleta foarte larga de optiuni, de variante, de cai de acces, deci vei avea de unde selecta! Nu te opri la prima usa care apare in cale, pentru ca tocmai ai intrat pe taramul tuturor posibilitatilor, deci ar mai putea aparea alte cateva zeci de variante la fel de interesante. Poate chiar vei putea merge o vreme in paralel cu mai multe solutii in buzunar, ca la final sa o alegi pe cea mai buna, deci ar fi bine sa nu te grabesti sa dai ultimul raspuns daca esti intrebat: pe care o vrei? Ia-le pe toate, daca se poate!

Horoscopul 23 februarie 2017 Sagetator (22 noiembrie – 20 decembrie)

Cu cat stai si chibzuiesti mai bine situatia in care te afli, fara a te grabi sa dai un raspuns rapid, cu atat cresc sansele de a face cea mai buna alegere. Ar fi bine sa iti iei suficient timp de gandire, de analiza la rece, fara ca nimeni sa te oblige sa te grabesti sa-ti exprimi ultimul cuvant, ca atare fa tot posibilul sa treci in revista problema pe toate planurile, pana ce esti sigur ca nu ai scapat nimic din vedere, la final, vei putea extrage o concluzie sau oferi un raspuns definitiv, dar nu te grabi. Mai pot aparea idei, informatii sau solutii mult mai bune decat cele care ar putea veni la primul impuls, deci e nevoie de timp.

Horoscopul 23 februarie 2017 Capricorn (21 decembrie – 19 ianuarie)

Azi ai putea scapa de o multime de aspecte neimportante de pe lista ta de sarcini, lucruri suficient de mici incat sa nici nu le observi, dar care erau deja prea multe ca sa te mai descurci cu ele. Ocupa-te prioritar de aceste maruntisuri care isi asteapta randul de ceva vreme, pentru ca, dupa ce le vei sterge de pe lista, ai sa descoperi dintr-o data cat de liber esti. Nu le mai amana, ia-le pe toate la rand, pas cu pas, pentru ca azi ai toate sansele sa le rezolvi odata pentru totdeauna, ca apoi sa te poti ocupa si de chestiuni cu adevarat importante.

Horoscopul 23 februarie 2017 Varsator (20 ianuarie – 18 februarie)

O vreme, te-ai putut baza pe colaborarea unui prieten, dar brusc, acesta isi retrage ajutorul si pleaca. Poate atat a fost rolul lui in viata ta, poate nu mai are ce oferi sau are interese in alta directie, ca atare trebuie sa te obisnuiesti cu ideea ca nu vei mai avea la cine apela de acum inainte, ci trebuie sa te descurci si singur. Poate ai ajuns la finalul unui proiect colectiv sau de contract de colaborare, dar e posibila si separarea de un prieten sau o persoana care a jucat un rol important in inima ta o perioada, dar de acum fiecare o luati pe alte cai, separate.

Horoscopul 23 februarie 2017 Pesti (19 februarie – 20 martie)

Lasa-te un pic la voia intamplarii, fara sa incerci sa le controlezi pe toate cu atata inversunare, pentru ca, uneori, din nevoia prea mare de organizare a tuturor aspectelor vietii tale, ai putea bloca accesul altor elemente care ar putea contribui la fericirea ta. A accepta hazardul sa intervina in planurile tale ar fi un mare avantaj, pentru ca exista si aspecte pe care nu ai cum sa le prevezi, dar pot aparea de nu se stie unde, pe cai subtile, exact atunci cand ai nevoie de ele. Controlul exagerat al tuturor detaliilor nu e in beneficiul succesului visat, deci mai lasa-te dus de val, din cand in cand, si vezi ce-ti aduce!

