Trucuri care te vor ajuta sa te trezesti cu parul perfect

Probabil consideri ca este imposibil sa te trezesti cu parul deja aranjat, acest lucru intamplandu-se doar in filme. Din fericire te inseli.

Incearca aceste trucuri, iar parul tau va arata grozav in fiecare dimineata:

– nu te culca cu parul ud deoarece firele de par sunt mai predispuse la rupere

– daca folosesti feonul, intotdeauna usuca-ti parul cu aer rece deoarece previne incurcarea acestuia. De asemenea nu iti usca complet parul, lasa-l putin umed pentru a se usca singur.

– periaza-ti parul in fiecare seara inainte de culcare

– impleteste-ti parul inainte de culcare pentru a preveni incurcarea si electrizarea acestuia

– aplica cateva picaturi de ulei de cocos pe varfurile parului pentru a preveni electrizarea acestuia si pentru a-i oferi stralucire. Nu aplica uleiul pe scalp.

– amesteca putin gel de aloe vera cu apa minerala si toarna amestecul intr-un recipient cu pulverizator. Pulverizeaza pe par in fiecare noapte inainte de culcare pentru a-i reda pH-ul natural si pentru a preveni electrizarea acestuia.

– un strop sau 2 din lotiunea ta de corp preferata ii vor oferi parului tau hidratarea necesara in timp ce dormi. Aplica pe varfuri, iar apoi periaza-ti parul

– produsele pentru bebelusi sunt mai bune decat cele pentru adulti. Spala-te cu sampon de copii si aplica ulei pt bebelusi pe varfuri inainte de culcare.

– daca vrei sa te trezesti cu parul ondulat aplica pudra de talc pe scalp si impleteste-ti parul. Dimineata parul tau va arata grozav.

– periaza-ti parul si prinde-l in coada, dupa care acopera-l cu o boneta inainte de culcare pentru a rezolva problema electrizarii

– clamele de par din plastic sunt o mai buna varianta comparativ cu cele din metal deoarece nu iti vor rupe parul in timp de dormi.