Scapa rapid si definitiv de riduri cu ajutorul acestui ingredient

Anasonul este un condiment din zona Mediteraneeana, incluzand Turcia, Syria, Spania etc. Creste pana la 50 cm, iar vara are flori albe. Anasonul detine numeroase beneficii medicinale si este utilizat in jurul lumii pentru mai multe motive.

Alaturi de valoarea nutritionala, semintele anasonului prezinta beneficii pentru piele, par si sanatate.

Beneficiile anasonului pentru piele

Anetonul este principalul component al uleiului de anason. Uleiul isi obtine aroma de la aces compus. Uleiul de anason prezinta proprietati antiseptice, sedative, digestive, stimulante si detoxifiante. Uleiul de anason este capabil sa iti mentina tenul sanatos si radiant. Uleiul de seminte de anasol amestecat cu unt de shea sau orice alt ulei poate face miracole. Acest ulei ofera rezultante instante in cazul petelor, acneei si pielii deteriorate. Iti lasa tenul moale, catifelat si radiant.

Ridurile sunt una dintre problemele foarte comune in ziua de azi. Este foarte important sa le tratezi inca de la inceput. In cazul in care esti in cautarea unui remediu natural pentru a scapa de riduri, atunci anasonul este cel potrivit.

Acest remediu este eficace, natural, ieftin si nu prezinta pericole.

Vei avea nevoie de urmatoarele ingrediente:

– un pumn de anasol

– o cana de apa

– un ibric

Mod de preparare:

Mai intai prepara un ceai cu semintele de anasol. Acest ceai te va ajuta sa ameliorezi aspectul ridurilor.

Mod de utilizare:

Cand te trezesti de dimineata spala-te pe fata cu acest ceai, in special in zonele unde apar ridurile. Tenul tau va ramane fin si fara riduri.