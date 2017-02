S-a spalat pe fata cu cafea 7 zile la rand! Rezultatele te vor lasa fara cuvinte

Probabil ca ai vazut o multime de produse pentru curatarea fetei, a punctelor negre si multe altele. Poate ca ai auzit si de beneficiile pe care scrubul cu cafea le poate oferi tenului tau.

Ceasca de cafea este considerata ca fiind un element important din rutina ta zilnica. Totusi, se spune ca aceasta poate trata problemele dermatologice.

Cafeaua poate reduce inflamatia, fiind la fel de eficienta ca si aspirina. In plus, amelioreaza cearcanele. De asemenea, acest tratament te va ajuta sa scapi de depozitele de grasime de sub piele.

Aceasta fata a documentat tratamentul ei cu cafea pe timpul celor 7 zile, iar rezultatele vorbesc de la sine.