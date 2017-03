Produse cosmetice care nu te ajuta deloc

Cateodata reclamele ne pacalesc. Pentru a ne mentine frumusetea achizitionam foarte multe creme, masti si seruri inutile.

Noi ti-am pregatit o lista de produse cosmetice de care nu ai nevoie.

1. Remedii pentru varfuri despicate

Indiferent de cat de mult ne dorim, nu exista niciun remediu cosmetic care iti poate reface varfurile despicate. Serurile si balsamurile doar iti lipesc varfurile despicate pentru o vreme. Singura solutie este o tunsoare.

2. Crema de maini, crema de picioare, lotiune de corp

Alt mit pe care agentiile de marketing l-au creat: oamenii au nevoie de creme diferite pentru fiecare parte a corpului. Tenul tau este singurul care are nevoie de ingrijire speciala, dar in rest poti folosi aceeasi crema pentru tot corpul. Toate cremele hidratante functioneaza in acelasi mod si le poti folosi atat pentru maini cat si pt corp.

3. Sampon anti matreata

Atunci cand glanda sebacee nu functioneaza asa cum trebuie incepe sa se raspandeasca o ciuperca numita matreata. Un sampon obisnuit nu te poate ajuta sa scapi de aceasta problema. Ai nevoie de un sampon medicinal pe care il gasesti la farmacie.

4. Lotiune tonica pentru fata

Lotiunea tonica este un produs pe care il consideram necesar deoarece nu folosim produsele care trebuie. Sapunul de curatare este mult mai eficient decat lotiunea tonica. Nu contine alcool, nu iti usuca tenul si are un nivel neutru de pH.

5. Balsam de buze

Cei mai multi producatori spun ca singurul produs care iti poate hidrata buzele este balsamul de buze. Unele dintre ele te pot ajuta, insa majoritatea contin alcool care iti usuca buzele. O alternativa mai accesibila si mai eficienta este vaselina sau ceara de albine cu o picatura de ulei de cocos sau de masline.

6. Crema de ras

Inainte sa apara gelul de dus, crema de ras avea un rol important: inmuia foliculii firelor de par si ajuta lama de ras sa alunece cu usurinta pe piele. Insa deoarece gelurile de dus contin glicerol si mai multe substande hidratante, alegerea este evidenta.

7. Crema anti celulita

Singura solutie prin care poti scapa de celulita este prin sport si o dieta adecvata. De asemenea poti incerca si diferite masaje sau scrub-uri deoarece stimuleaza circulatia sangelui. Crema este capabila doar sa inmoaie pielea si sa ofere un efect cosmetic de scurta durata.