CONCURS: Gama Ginkor – Solutia completa pentru picioare frumoase si sanatoase

Gama Ginkor este formata din Ginkor Spray – solutie spray pentru picioare si Ginkor Frais – gel pentru picioare.

Atat Ginkor spray, cat si Ginkor Frais sunt produse cosmetice special concepute pentru a avea picioare frumoase si sanatoase.

Ginkor Spray atenueaza senzatia de picioare grele, diminueaza senzatia de gambe si glezne umflate si ofera o senzatie imediata de racorire intensa, lasand pielea neteda.

Acest spray minune contine extracte de Ginkgo Biloba, castane, flori de soc negru si

mentol. Pulverizarea se face direct pe piele, dres, colanti sau ciorapi compresivi.

Produsul nu este gras si nu pateaza, se usuca rapid si lasa un miros placut.

Ginkor Frais inlătura senzația de picioare grele și obosite, diminuează senzațiile de picioare sau de glezne umflate si tonifiază și lasă o senzație de prospețime și de picioare ușoare.

La fel ca varianta spray, gelul nu este gras, nu pătează si are o toleranța cutanată foarte buna. Mai mult decat atat, este testat sub control dermatologic. Aplicati Ginkor Frais de cel putin 2 ori pe zi.

Produsele pot fi achizitionate din farmaciile din tara si farmaciile Catena.

Vreti sa va convingeti de eficienta produselor Ginkor? Participati la concursul nostru. Punem la bataie 6 premii constand in 3 Ginkor Spray si 3 Ginkor Frais.

Castigatorii vor fi desemnati, prin tragere la sorti, pe data de 24 martie 2017.

Perioada de desfasurare a concursului: 24 februarie – 24 martie 2017.

Tot ce trebuie sa faceti este sa completati formularul de mai jos si sunteti automat inscrisa in concurs.

If you are human, leave this field blank.

Nume *

Prenume *

Localitate *

Email *