Dupa ce vei citi acest articol vei folosi deodorant sub sani imediat

Poate fi foarte enervant cand te grabesti sa pleci de acasa si uiti sa folosesti deodorantul, iar subratul tau emana un miros neplacut.

Cu toate astea nu te-ai gandit niciodata ca il poti folosi si in alte zone ale corpului.

Pentru a preveni transpiratia si mancarimea poti aplica deodorant in zona de sub sani. De asemenea il poti folosi si in alte parti ale corpului unde transpiratia poate crea probleme.

Chiar daca porti sutien sau nu, poate fi foarte incomfortabil si un prilej pentru acumularea bacteriei.