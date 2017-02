De la sprancene tatuate la manichiura metalica! Iata trendurile anului 2017

Unghii cu aspect de oglinda

Acest trend este cu 570% mai cautat in ultima vreme si nu da semne de retragere curand. Nu doar cele pasionate de manichiura sunt incantate de acest trend, ci si vedetele. Gigi Hadid a atras toate privire la Gala Met din 2016 cu manichiura sa, care din pricina cristalelor a ajuns la suma de 2000 de dolari.

Machiajul “cut crease”

Daca iubesti machiajul probabil ca ai invatat deja cum sa iti conturezi fata, dar ce zici de conturul ochilor? Profesionistii au folosit tehnica “cut crease” in secret timp de ani de zile.

Micropigmentare

Tatuajul cosmetic semi-permanent care iti umple golurile din sprancene a devenit si mai popular dupa ce Bella Thorne a filmat intregul proces in timpul vizitei sale la un salon din Los Angeles. Rezultatele vorbesc de la sine.

Balayage cenusiu

Parul ombre nu planuieste sa revina anul acesta, fiind inlocuit de un nou trend mai subtil. In acest an blondul cenusiu in tehnica balayage va fi des intalnit.

Cocul in crestetul capului

Cocul in crestetul capului s-a dovedit a fi mai mult decat o coafura realizata in graba. Adaugand impletituri, hairstylistii vedetelor au transformat acest trend casual intr-unul demn de covorul rosu.