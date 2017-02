Cum sa obtii dinti mai albi in 2 minute cu acest remediu preparat in casa

Toata lumea isi doreste dinti mai albi in zilele noastre. Americanii au cheltuit peste 1,4 miliarde de dolari pe produse de albire a dintilor in fiecare an.

Din fericire exista produse la tine in casa care fac miracole pentru dintii tai: bicarbonat de sodiu si lamaie.

Pasta de bicarbonat de sodiu si suc de lamaie

Bicarbonatul de sodiu este un ingredient abraziv care curata petele de la suprafata dintilor si ii albeste. De asemenea este foarte alcalin, regland Ph-ul din cavitatea bucala dupa ce consumi alimente acide.

Vei avea nevoie de:

– cateva lingurite de bicarbonat de sodiu

– suficienta zeama de lamaie sau apa pentru a forma o pasta

– o periuta de dinti

Mod de utilizare

Amesteca cateva lingurite de bicarbonat de sodiu cu suficienta zeama de lamaie (sau apa). Sterge-ti dintii si saliva in exces cu un prosop de hartie. Aduga o cantitate considerabila de pasta pe periuta de dinti si aplica pe dinti. Lasa pasta sa actioneze timp de 1 minut, iar apoi clateste. In cazul in care folosesti apa in loc de zeama de lamaie poti lasa amestecul sa actioneze timp de 3 minute.

Acest remediu natural nu iti va oferi rezultate instante precum produsele din comert, dar in final vei obtine dinti albi cu aspect natural.