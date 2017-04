Cum arata modelele fitness cand NU pozeaza pentru Instagram! In viata reala sunt complet diferite

In zilele noastre, nimeni nu este surprins de pozele de pe retelele de socializare in care modelele finess se lauda cu corpul perfect obtinut prin antrenamente riguroase si nutritie corespunzatoare. Astazi te invitam sa privesti o parte diferita a acestor modele.

Cu intentia de a dovedi ca pozele nu reflecta intotdeauna realitatea, antrenoarea de fitness, Anna Victoria, s-a decis sa dovedeasca ca orice persoana are unghiuri bune si unghiuri proaste.

In pozele sale o poti vedea in 2 pozitii, in picioare si pe scaun. In prima poza, stomacul ei este plat si tonifiat, iar in a 2-a poza are colacei. Aceste poze au fost facute la un interval de doar 2 minute.

Alti bloggeri de fitness sunt complet de acord cu Anna.