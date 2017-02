Ce spune culoarea ochilor despre tine

Ochii sunt fereastra catre univers, dar si una dintre minunile corpului uman. Am venit pe lume cu aceste “camere de luat vederi” extraordinare care transforma fotonii de lumina in imagini tridimensionale.

Multi oameni nici macar nu realizeaza cat de norocosi sunt ca au ochi si ca pot vedea, mai ales ca la nivel mondial 39 de milioane de oameni sunt orbi, iar de 6 ori mai multe persoane au probleme de vedere. Asa ca, daca acum poti citi acest articol, fii recunoscator si considera-te binecuvantat ca poti vedea.

Dincolo de miracolele biologice, ochii au reprezentat o sursa de inspiratie pentru cercetatorii din toate domeniile. Va prezentam in continuare cateva dintre descoperirile lor.

Ochi inchisi la culoare vs ochi deschisi la culoare

Potrivit unui studiu realizat la Universitatea din Pittsburg, femeile cu ochii deschisi la culoare nasc mai usor decat cele cu ochii inchisi la culoare. Tot ei au descoperit ca persoanele cu ochii deschisi la culoare au nevoie de mai mult alcool pentru a se imbata, decat cei cu ochii inchisi la culoare. De vina este melanina, pigmentul care da culoare ochilor. Cu cat este mai multa, cu atat ochii sunt mai inchisi la culoare, si cu atat persoana respectiva este mai sensibila la alcool.

Un studiu publicat in jurnalul Personality and Individual Differences a scos la iveala faptul ca melanina faciliteaza si conexiunile electrice de la nivelul creierului. Astfel, persoanele cu ochii inchisi la culoare au viteza de reactie mai mare decat cele cu ochii deschisi la culoare. In schimb, persoanele cu ochii deschisi la culoare sunt mai bune la activitatile care necesita planificare, cum ar fi invatatul sau jocul de golf.

