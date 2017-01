Barbatii au decis: acestea sunt proportiie perfecte ale unei femei

Pentru o lunga perioada, proportiile femeii ideala au fost 90-60-90. Totusi, aceasta teorie a fost destramata, barbatii fiind mai atrasi de femeile sportive.

Conform expertilor de la Universitatea din Texas, astazi femeia ideala ar trebui sa aiba aceste proportii: 99-63-91, iar inaltimea ideala este 1.68.

In poza de mai jos poti vedea exemplul perfect, Kelly Brook, un model si actrita in varsta de 34 de ani din UK.

Multi barbati spun ca are corpul perfect, fiind o femeie “adevarata” in ochii lor. Secretul consta in faptul ca femeile mai solide sunt considerate mai sanatoase, mai fertile si lasa impresia ca vor avea grija de familie.