6 cauze ale acneei genitale

Multe persoane se ingrijoreaza in momentul in care observa acnee in zona genitala. Cu exceptia cazului in care o persoana este activa sexual – fara sa foloseasca protectie – aparitia acneei in zona genitala este un lucru normal, in special in cazul femeilor.

Cea mai mare diferenta dintre acneea genitala si cea din zona fetei este implicarea glandelor apocrine in primul caz, spre deosebire de cele sebacee, in cel de-al doilea caz.

Aparitia acneei in zona genitala poate fi cauzata de mai multi factori, insa daca stii care anume atunci poti folosi tratamentul corespunzator pentru a scapa/preveni.

Iata cateva dintre cauzele acneei genitale si, posibile, tratamente.

1. Transpiratia

Este una dintre principalele cauze ale acneei genitale. Cand transpiratia se strange in jurul zonei in cauza se acumuleaza si bacterii care au ca rezultat inflamarea porilor ceea ce va duce la acnee. Pentru a rezolva aceasta problema este nevoie de o lenjerie intima care „respira”. Matasea si nailonul nu sunt cele mai bune materiale pentru a acoperi zone genitala bentru ca nu permit transpiratiei sa iasa. Cele mai bune materiale sunt bumbacul.

2. Lenjerie prea stransa

Lenjeria intima stransa poate cauza acnee in doua feluri. In primul rand lenjeria nu se aeriseste si, prin urmare, se acumuleaza transpiratia si, odata cu aceasta, bacteriile. O alta modalitate prin care apare acneea este prin frecare. Este reactia naturala a corpului cand pielea devine iritata dupa ce este frecata in mod constant de catre lenjerie. Tocmai de aceea este recomandata achizitia de lenjerie potrivita.

