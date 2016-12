Chiar daca o rochie de seara lunga va fi intotdeauna la moda, tendintele se schimba in fiecare an. Iar daca iti doresti un outfit de invidiat, trebuie ca rochia ta de seara lunga sa se incadreze in aceste tendinte. In ultima noastra colectie, ti-am pregatit cateva modele de rochii de seara lungi inspirate de ultimele trenduri in materie de moda, astfel incat sa ai parte de o tinuta festiva deosebita. Rochiile de seara lungi ale sezonului de primavara-vara 2015 se caracterizeaza prin materiale de calitate, atent alese, prin modele menite sa ofere purtatoarei o silueta gratioasa, prin decolteuri provocatoare si culori puternice si diverse. https://missgrey.ro/ro/blog/rochii-de-seara-lungi-moda-2015