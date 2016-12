Firma noastra a inceput activitatea in anul 2008 in Oradea, avand ca profil principal productia de lenjerie de pat si trusouri pentru bebelusi, pe parcurs largindu-ne paleta de produse in scopul de a oferi produse de calitate bebelusilor si mamelor.

De-a lungul anilor, am colaborat cu majoritatetea magazinelor de specialitate, astfel incat lenjeriile de pat produse de firma noastra au fost si vor fi prezente in continuare in aceste magazine, dar ne-am gandit ca un contact direct cu clientii ne ajuta sa acumulam si mai multa experienta si sa realizam produse si mai performante, la preturi accesibile.

Succesul principal al magazinul on-line (webshop) este satisfactia clientilor care pot cumpara produse de cea mai buna calitate la pret de producator. Prin dezvoltarea continua si extinderea gamei de oferte incercam sa gasim produsul cel mai potrivit pentru nevoile fiecarui cumparator. In cazul in care clientul doreste un produs special, atelierul nostru dotat cu cele mai moderne si performante echipamente de productie va sta la dispozitie in a realiza produse unicat si personalizate prin broderie, care ii vor incanta pe mama si pe copil.

Va asteptam pe http://www.lenjeriepatut.ro. Comenzi in toata tara