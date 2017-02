Scapa de grasimea abdominala in 5 zile

Majoritatea persoanelor supraponderale intampina dificultati in timpul procesului de slabire, se simt neputinciosi atunci cand incearca tot ce le sta in putinta insa nimic nu functioneaza.

Nu va dati batuti, incercati aceasta bautura pentru a scapa de grasimea acumulata in zona abdomenului si in jurul organelor.

Ingrediente:

– 2,5 litri de apa

– o lamaie

– 2 portocale

– 1 lime

– 3 linguri de otet de mere

– 3 lingurite de ghimbir pisat

Taie portocalele, lime-ul si lamaie in parti egale si stoarce-le in apa, apoi amesteca toate ingredientele impreuna. Consuma aceasta bautura la pranz timp de 5 zile. In cazul in care doresti sa continui aceasta rutina fa pauza 3 zile inainte de a reincepe.