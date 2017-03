Program de antrenament pentru 10 saptamani! Cum sa slabesti rapid si sanatos

Acest plan pentru femei si barbati te poate ajuta sa scapi de kilogramele in plus si sa iti cresti masa musculara. Cea mai buna veste este ca poti face aceste antrenamente acasa, fara echipament special.

Asigura-te ca bei multa apa si iti gasesti timp pentru antrenament in fiecare zi.

Pentru a scapa de kilogramele in plus trebuie sa te antrenezi timp de 45-60 de minute in fiecare zi. Impreuna cu acest antrenament trebuie sa ai si un stil de viata sanatos.

Acesta este planul de 10 saptamani pe care trebuie sa il urmaresti:

Luni:

20 de genoflexiuni, 25 de secunde sezut la perete, 15 secunde de stat in plansa, 5 flotari, 35 de sarituri cu forfecare, 25 de abdomene, 15 fandari, 10 abdomene, 10 lovituri la sezut

Marti:

10 genoflexiuni, 20 de abdomene, 10 sarituri cu forfecare, 10 flotari, 25 de fandari, 35 de abdomene, 45 secunde sezut la perete, 30 secunde stat in plansa, 20 de lovituri la sezut

Miercuri:

15 genoflexiuni, 60 de abdomene, 15 fandari, 40 secunde de stat in plansa, 50 de sarituri cu forfecare, 25 de lovituri la sezut, 25 de fandari, 40 secunde de stat in plansa, 10 flotari

Joi:

35 de genoflexiuni, 70 de abdomene, 15 fandari, 30 secunde de stat la sezuta, 60 secunde de sezut la perete, 35 de lovituri la sezut, 25 de sarituri cu forfecare, 20 de flotari

Vineri:

25 de genoflexiuni, 70 de abdomene, 60 de secunde de stat in plansa, 30 de flotari, 60 de fandari, 55 de sarituri in forfecare, 45 de secunde de sezut la perete, 55 de lovituri la sezut

In weekend te odihnesti.