Iata cum poti scapa de 4 kg intr-o saptamana! Poti grabi procesul de slabire intr-un mod rapid

Avem solutia perfecta pentru problema kilogramelor in plus! In acest articol iti vom arata cum poti grabi procesul de slabire si sa scapi de grasimea abdominala.

Nu uita, fara o dieta corespunzatoare si miscare nu vei scapa de grasimea abdominala. Vei avea nevoie de 3 ingrediente simple: scortisoara, lamaie si miere.

De ce scortisoara?

– este bogata in fier, calciu, magneziu si fibre

– combate indigestia

– reduce balonarea

– trateaza constipatia

– trateaza infectiile bacteriale

– reduce nivelul zaharului din corp

– reduce nivelul colesterolului

– elimina pofta de dulciuri

– benefica pentru diabetici

De ce lamaie?

– elimina toxinele

– iti imbunatateste sistemul imunitar

– ofera stralucire tenului

– datorita proprietatilor detoxifiante ajuta la slabire

– este bogata in vitamina C si antioxidanti

– iti ofera energie si iti imbunatateste starea de spirit

– ajuta la digestie

Iti vor trebui urmatoarele ingrediente:

– 1 lingura de praf de scortisoara

– o jumatate de lamaie

– 2 linguri de miere organica

– 250 ml de apa

Mod de preparare:

Amesteca scortisoara cu sucul de lamaie, adauga mierea si toarna apa fiarta deasupra. Consuma acest amestec de 2 ori pe zi timp de 2 saptamani. Bea un pahar de dimineata pe stomacul gol cu jumatate de ora inaintea micului dejun si un pahar seara inainte de culcare.

Poti face acest lucru timp de o luna, dupa care trebuie sa iei pauza o luna.