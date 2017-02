Doctorii au ramas fara cuvinte: Fierbe aceste 2 ingrediente si vei scapa de kilogramele in plus

Ai incercat sa slabesti cu ajutorul scortisoarei si a mierii? Nu este un leac magic pentru kilogramele in plus, insa in paralel cu alimentatia adecvata si efort fizic poate accelera procesul de slabire.

Consumand amestecul dintre aceste 2 ingrediente la inceputul si la sfarsitul zilei iti vei atinge mai repede scopul.

Modul in care iti incepi ziua este foarte important deoarece te va influenta pe tot parcursul zilei. Daca incepi ziua gresit este mult mai probabil sa urmeze mese nesanatoase.

Consuma amestecul imediat dupa ce te trezesti si asteapta 30 de minute pana la micul dejun.

De ce functioneaza: Mierea si scortisoara consumate dimineata ajuta la pornirea sistemului digestiv, ajutandu-ti metabolismul si nivelul de energie.

Mod de preparare:

Amesteca o jumatate de lingurita de scortisoara cu o cana de apa fierbinte si las-o sa se raceasca, iar apoi adauga o lingura de miere organica.

De retinut: Consuma acest amestec de 2 ori pe zi: o jumatate de cana dimineata, iar cealalta jumatate seara inainte de culcare.