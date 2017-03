Dieta Biancai Dragusanu! Cum a reusit vedeta sa slabeasca spectaculos

Dieta Bianca Dragusanu reprezinta o parte din stilul de viata a unei persoane publice, care este de cele mai multe ori criticata pentru modul in care arata, foarte multe persoane evidentiind faptul ca este foarte slaba.

Dieta Bianca Dragusanu aduce in discutie modul de alimentatie al unei persoane care la un moment dat avea un surplus de kilograme si ulterior, prin foarte multe restrictii, dupa cum a afirmat chiar ea, a reusit sa indeparteze surplusul de grasime, potrivit diete-sanatoase.

In ce a constat dieta Bianca Dragusanu:

Dieta Bianca Dragusanu, din punctul de vedere al nutritionistilor, este controversata. Niciun specialist in nutritie NU recomanda infometarea.

Avantajele dietei Bianca Dragusanu

Bineinteles ca avantajele acestei diete sunt benefice doar din punct de vedere vizual, iar aici trebuie luat in calcul aspectul fizic, care se impune ca eticheta in general tuturor, dar in special persoanelor publice.

Dezavantajele dietei Bianca Dragusanu

Dieta Bianca Dragusanu nu este un model demn de urmat din acest motiv, chiar ea recunoscand ca urmarea acestui stil de viata a cauzat si neplaceri, motivand ca este constienta ca nu e sanatos insa doar prin aceasta metoda a putut scapa de kilogramele pe care le avea in plus.

Cu un stil neadecvat de alimentatie si oboseala survenita de pe urma noptilor nedormite, nu de putine ori a avut probleme de sanatate, confruntandu-se cu lipsa de calciu, stari de lesin, anemie, gastrite.

Cu toate ca dieta Bianca Dragusanu nu este recomandata de specialisti, foarte multe tinere iau ca model acest stil de viata.

Insa, o alte metoda folosita in cadrul dietei Bianca Dragusanu este foarte multa activiate fizica; motivand ca doar prin aceasta metoda isi poate tine corpul in parametrii normali.

Si totusi, ea ofera cateva detalii despre acest stil de viata:

– Foarte multe lichide fara bauturi acidulate.

– Sport – minimum 30 de minute pe zi.

– Consum de fructe.

– Un program echilibrat.

Riscurile dietei prin infometare:

– Reducerea ratei metabolice.

– Pierderea masei musculare.

– Reducerea secretie de hormoni tiroidieni.

– Poate aparea efectul yo-yo: persoana care a slabit prin infometare poate acumula mai multe kilograme dupa oprirea regimului.

In concluzie, dieta Bianca Dragusanu nu este un model de urmat si nu se recomanda deloc sa se recurga la acest tip de dieta in momentul in care se doreste eliminarea grasimilor din organism…

O astfel de dieta poate contribui la aparitia unor disfunctionalitati ale organismului, poate provoca unele afectiuni, dar ceea ce este si mai grav este faptul ca poate agrava o serie de afectiuni deja existente in organism.