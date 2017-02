Daca iti doresti sa ai abdomenul plat, stai departe de urmatoarele 6 alimente pe care le consumi in fiecare zi

Daca iti doresti un abdomen plat acum il poti obtine. Este foarte usor sa arzi grasimea din zona abdominala. In general ti se recomanda sa bei foarte multa apa.

Iata lista de alimente pe care trebuie sa le eviti daca iti doresti un abdomen de invidiat:

1. Ia-ti adio de la lactate

Desi laptele este sanatos trebuie sa il eviti daca iti doresti un abdomen plat. Acesta poate duce la balonare si gaze. Poti incerca iaurtul daca iti plac produsele lactate

2. Mancare procesata, cafea, zahar si alcool

3. Reduce consumul de sare

Adaugam sare in preparatele noastre dupa gust, dar consumul de sare in exces duce la retentia de apa in corp.

4. condimente picante

5. consuma mai putini carbohidrati

Evita pastele, painea si dulciurile.

6. Perele, strugurii si merele contin multa fructoza care iti va incetini metabolismul.