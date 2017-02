Bautura excelenta care va topi 10 cm de grasime abdominala ca prin magie

Prin intermediul acestui articol iti vom prezenta o bautura din ingrediente naturale care iti va topi 10 cm din grasimea depusa la nivelul taliei in doar 4 zile.

Ingrediente:

– ghimbir proaspat

– un castravete

– frunze de menta proaspete

– o lamaie

– 8,5 pahare de apa

Mod de preparare:

Spala lamaia, tai-o pe jumatate si scoate samburii. Fiecare jumatate de lamaie trebuie intepata, apoi puse intr-un bol cu apa.

Curata castravetele, taie-l rondele si adauga-l in apa cu lamaie. Fa acelasi lucru si cu ghimbirul.

Spala 8-12 frunze de menta proaspete si adauga-le in bol.

Amesteca ingredientele, acopera bolul si lasa-l in frigider peste noapte.

Consuma aceasta bautura cel putin 4 zile la rand, iar rezultatele vor vorbi de la sine.